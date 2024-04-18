İşçilerin kaldığı konteynerde yangın
Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale gelirken, siyah dumanlar birçok noktadan görüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 14:59, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:00
Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Çalış Sahili'nde bir otel inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, 100 kişinin kaldığı konteyneri bir anda sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Siyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görülürken, yangın 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.
Konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangın ile soruşturma başlatıldı.
Öte yandan yangın sırasında işçilerin konteynerde olmadığı öğrenildi.