İşçilerin kaldığı konteynerde yangın

Siyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görülürken, yangın 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Alevler, 100 kişinin kaldığı konteyneri bir anda sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

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