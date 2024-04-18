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Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artışla 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 15:11, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:45
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TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 5 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artışla 70 milyar 193 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 745 milyon dolar artarak 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
01.03.202450.40880.511130.919
08.03.202452.74877.785130.533
15.03.202453.00674.891127.897
22.03.202453.16370.681123.844
29.03.202454.37868.748123.126
05.04.202456.67870.193126.871

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