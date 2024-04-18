Google, İsrail'le yaptığı anlaşmayı protesto eden çalışanlarını kovdu

MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
Bakanlar Kurulu ile MYK'da değişim olacak mı?
Bakanlar Kurulu ile MYK'da değişim olacak mı?
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama
Ana sayfaHaberler Dünya

Google, İsrail'le yaptığı anlaşmayı protesto eden çalışanlarını kovdu

Google, İsrail ile imzaladığı 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını işten çıkardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 16:18, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:20
Yazdır
Google, İsrail'le yaptığı anlaşmayı protesto eden çalışanlarını kovdu

The Washington Post gazetesinin haberine göre Google, anlaşmayı oturma eylemiyle protesto eden çalışanlarının işine son verdi.

Google sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, çalışanlara işten çıkarılma bildiriminin e-mail yoluyla iletildiğini kaydetti.

Açıklamada, "Apartheid için Teknoloji Yok" (No Tech for Apartheid) adlı gruba üye 28 Google çalışanının, şirket tarafından yürütülen soruşturma sonucu "diğer çalışanların tesislere erişimlerini ve çalışmalarını fiziksel olarak engelledikleri" gerekçesiyle kovulduğu belirtildi.

- İşten çıkarılanlar, Google'a tepkili

"Apartheid için Teknoloji Yok" grubunun sözcülerinden Jane Chung, Google'ın çalışanları işten çıkarmasına ilişkin yaptığı açıklamada, oturma eylemine katılan çalışanların, diğer Google personelinden "destek gördüğünü" söyledi.

Chung, "Barışçıl oturma eylemine katılan ve (protesto yerinden) ayrılmayı reddeden çalışanlar, mülke zarar vermedi ya da diğer çalışanları tehdit etmedi." ifadesini kullandı.

E-mail bildirimiyle işten çıkarılmaya tepki gösteren, ismi açıklanmayan çalışan, "Bu (işten çıkarma), erdemli davranmaya çalışan ve Google'ı kendi vaatlerinden dolayı sorumlu tutan işçilere karşı oldukça orantısız bir yanıt. Sevmedikleri bir organizasyonla (protestoyu kastederek) bağlantılı insanları kovmak inanılmaz." değerlendirmesini yaptı.

Çalışan, işten çıkarmaları, Google'ın "şirketi eleştiren çalışanlarına karşı tutumunda değişim" olarak yorumladı.

Öte yandan işlerine son verilenlerin, Google'ı İş Kanunu'nu ihlalle suçlamak üzere avukatlarla görüştükleri belirtiliyor.

- "Şirket (Google), soykırımı desteklemeyi bırakana kadar organize olmayı sürdüreceğiz"

"Apartheid için Teknoloji Yok" grubu ise Medium platformu üzerinden yaptığı açıklamada, toplu ve yasa dışı işten çıkarmaların, protesto hareketini büyüteceğini kaydetti.

Grubun, Google'ı, Nimbus Projesi'nden vazgeçirmeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Şirket, (Filistin'deki) soykırımı desteklemeyi bırakana kadar organize olmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

İşten çıkarılan Google çalışanları, önceki gün New York ve California'nın Sunnyvale kentlerindeki ofise giderek firmanın İsrail'e gelişmiş yapay zeka teknolojisi verilmesini kapsayan "Nimbus Projesi" anlaşmasını protesto etmişti.

Ofiste saatlerce oturma eylemi yapan çalışanlar, "Google saklanamazsın", "Seni soykırımla suçluyoruz", "Soykırıma fon sağlıyorsun" sloganları atarak Google 1,2 milyar dolar değerindeki anlaşmadan çekilmedikçe eylemlerine devam edeceklerini belirtmişti.

İhbarın ardından ofislere gelen polisin, "ofisten çıkmazlarsa gözaltına alınacaklarını" söylemesi üzerine eylemlerini sürdüren 9 çalışan gözaltına alınmıştı.

- Nimbus Projesi

Nimbus Projesi, veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sisteminden oluşuyor.

Nimbus Projesi adı verilen 1,2 milyar dolarlık projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı.

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni, Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu.

Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber