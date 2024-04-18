Estetik dolandırıcısı doktor ve ekibi polisin 6 aylık takibiyle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 7 ay önce bir hastanın polise şikayetiyle gün yüzüne çıkan dolandırıcılık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve takip başlattı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) branşında sağlık hizmeti verirken istifa eden doktor S.Ç. (41) ve ortakları olduğu belirlenen medikal işletmecileri T.Ö. (50) ve A.V. (44) hakkında teknik ve fiziksel takip başlatıldı. 6 ay süren teknik ve fiziksel takiple şahısların her türlü suçlarını delillerle çıkaran KOM ekipleri bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı. Özel muayenehaneye ve medikal dükkanına yönelik yapılan operasyonlarda doktor ve medikal işletmecisi 2 arkadaşı gözaltına alındı.

"İrtikap-Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama-Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık" suçları ve kendisine burun ve burun estetiği ameliyatına gelen hastalarından malzeme parası adı altında para talep ederek medikal iş yerlerine yönlendirdiği, yapmış olduğu estetik ameliyatlarını sağlık ameliyatı gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıkları" suçundan gözaltına alınan doktor ve ekibi emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.