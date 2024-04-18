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Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam

Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yaptı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 17:00, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 17:10
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Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), et satış fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı.

Sözcü'nün haberine göre zamlı fiyatlar bu sabahtan itibaren geçerli oldu.

ESK'de kıyma kilogram fiyatı 229 liradan, kuşbaşı kilogram fiyatı 259 liradan satılıyordu.

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