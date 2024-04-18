Alanya'da belediye ile MHP teşkilatı arasında 'borç' tartışması

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde vaat olarak borç bakiyesi ve aylık gelir gider dengesini gösteren mali tabloyu göstermişti. Başkan Özçelik, verdiği sözü tutarak belediyenin borç listesini ve aylık gelir gider dengesi afişini ana binaya astı. Asılan listeye göre Alanya Belediyesi'nin kısa vadede ödenmesi gereken toplam borcu 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lira.

Önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in partisi MHP Alanya İlçe Binasına ise belediyenin borç listesinin yer aldığı başka bir aylık gelir gider denge afişi asıldı. Afişte yazılan borcun 448 milyon 631 bin 348 lira olduğu görüldü.

Alanya Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, daha önce asılan mali tablonun tahrif edilerek araya eklemeler yapılarak başka bir tablo hazırlandığı ve MHP ilçe binasını asıldığı belirtildi.

"Mali tablo tahrif edilerek araya eklemeler yapılarak başka bir tablo hazırlandı"

Alanya Belediyesi'nin açıklamasından 31 Mart 2024 tarihi itibariyle stok borçlarını ve aylık gelir gider dengesini gösteren mali tablonun 16 Nisan tarihinde belediye binasına asıldığı ayrıca, basın kuruluşlarına açıklamasıyla birlikte gönderildiği ifade edildi. Söz konusu mali tabloya önce bir siyasi partinin ilçe yöneticisi tarafından "tablonun belediye alacaklarını kapsamadığı" şeklinde eleştiri getirildiği daha sonra Belediye tarafından asılan mali tablonun tahrif edilerek araya eklemeler yapmak suretiyle başka bir tablo hazırlandığı ve aynı siyasi partinin ilçe binasına asıldığının görüldüğü kaydedildi.

"Korsan mali tablo oluşturulmuştur"

Bazı hususların kamuoyuna duyurulmasının zaruri hale geldiği belirtilen açıklamada, "Alanya Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Bir siyasi partinin ilçe örgütünün bir kamu kuruluşunun mali tablosunu açıklamasının hukuki ve teknik dayanağı yoktur, bu nedenle siyasi parti ilçe binasına asılan tablonun itibari bir kıymeti bulunmamaktadır. Açıklanan mali tablo, Belediyemiz tarafından kamuoyuna sunulan mali tablonun tahrif edilmesi suretiyle ancak aynı yazı fontu, aynı renk kartelası kullanılarak hazırlanmıştır; bir başka ifadeyle korsan mali tablo oluşturulmuştur. Bu durum, dikkatli hafızalarda seçim kampanyası sırasında korsan pankart hazırlanması eylemini çağrıştırmıştır" denildi.

"2013 yılı gelir toplamı 99 milyon 543 bin 12 TL"

Açıklamanın devamında, belediyenin önceki yıllardaki borçlarıyla ilgili bilgiler verilerek, "Aynı kişinin 2014 yılında bir önceki Belediye'den gelir toplamı kadar borç devraldıklarına dair açıklaması da maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. 2013 yılı kesin hesap raporundan Alanya Belediyesi'nin 2013 yılını 12 milyon 802 bin 463 TL borçla kapattığı, aynı yıl gelir toplamının ise 99 milyon 543 bin 12 TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Mali tablo konusundaki söylemlerin eleştirel bir kıymeti yok"

Öte yandan, MHP Alanya İlçe Teşkilat Binası'na asılan mali tablo ile ilgili ise "Belediyemiz tarafından açıklanan mali tabloya eleştiri getiren siyasi parti ilçe yöneticisinin önceki belediye yönetiminden belediyemizin reklam panolarını kiralayarak halen işleten kişi olduğu kamuoyunun malumudur. Bir başka ifadeyle kendisi önceki belediye yönetimi nezdinde ticari açından müsaadeye mazhar bir kişidir. Bu nedenle, belediyemizce ilan edilen mali tablo konusundaki söylemlerinin eleştirel bir kıymeti olmadığı, ilgilinin kişisel hezeyanını yansıttığı şeklinde değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Alanya Belediyesi tarafından açıklanan tablonun stok borç durumunu ve aylık gelir gider dengesini gösterdiğini, belediyenin 31 Mart itibariyle borç ödeme gücüne dair bir gösterge olduğu görüldüğü ifade edildi. Alanya Belediyesi'nin gelirlerinin olağan giderlerini karşılamadığına değinilen açıklamada, her ay 73 milyon TL daha ilave borç oluştuğu belirtildi.

"Siyaseten ve kamu yönetimi açısından izaha muhtaç olduğu düşünülmekte"

Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada son olarak şunlar kaydedildi: "Belediyemizce ilan edilen mali tablodan da görüleceği üzere, Alanya Belediyesi çalışanlarının maaşlarından kesilen gelir vergileri ile çalışanların güvencesi olan sosyal güvenlik primleri, bireysel emeklilik sistemi işveren katkıları maalesef ödenmemiştir. Hiçbir kamu kurumunun çalışanlarının mali haklarından daha öncelikli bir harcamasının bulunamayacağı, birincil mali sorumluluğunun çalışanlarının haklarını eksiksiz yerine getirmek olduğuna inanılmaktadır. Alanya Belediyesi'nin başkaca hiçbir borcu bulunmasa dahi çalışanlarına ilişkin değinilen borçların ödenmemiş olmasının hiçbir şartta kabul edilebilecek bir tercih olamayacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle önceki belediye yönetiminin bu tercihinin siyaseten ve kamu yönetimi açısından izaha muhtaç olduğu düşünülmektedir."