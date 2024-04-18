Teleferik kazasında Başkan Kocagöz'ün tutukluluğuna itiraz reddedildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasında teleferik hattını işleten belediye şirketi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, soruşturma kapsamında tutuklandı. CHP'liler, adliye ve il binası önünde açıklama yaparak Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki gösterdi. Diğer yandan avukatları, Kocagöz'ün kazadan önce görevinden istifa ettiğini, bu nedenle sorumluluğunun bulunmadığını belirterek, Antalya 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, bugün yaptığı incelemenin ardından itirazı reddetti. İtiraz sonrası Kocagöz'ün avukatlarının yeni belgelerle üst mahkemeye itiraz edeceği öğrenildi.