Diyarbakır'da öğretmenini bıçakla yaralayan öğrenci tutuklandı

Hafif yaralanan öğretmenin, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede bulunan bir lisede erkek öğretmen A.Ö'yü zil çaldığında derse girmesi için uyardığı öğrenci H.Ç'nin (18) bıçakla yaralamasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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