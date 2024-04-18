Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin kanun teklifi Bakan Işıkhan'a sunuldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin kanun teklifi Bakan Işıkhan'a sunuldu
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Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin kanun teklifi Bakan Işıkhan'a sunuldu

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 18:45, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 18:45
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Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin kanun teklifi Bakan Işıkhan'a sunuldu

Başta memurların kazanılmış hakkı olan Toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden düzenlenmesi ve geriye dönük olarak ödenmesine ilişkin kanun teklifini Bakan Işıkhan'a sunan Genel Başkan Önder Kahveci, ziyarette ayrıca, birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, Yardımcı Hizmetliler ve çalışma hayatında öne çıkan başlıkları Bakan Işıkhan ile değerlendirdiler.

Ziyareti değerlendiren Genel Başkanımız Önder Kahveci;

"Ziyaretimizde, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden hayata geçirilmesi ve Milyonlarca memurun beklediği toplu sözleşme ikramiyesinin geriye dönük olarak tekrar yürürlüğe girmesi için hazırladığımız kanun teklifini Sayın Bakan'a sunduk.

Birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi konusunda bir an önce adım atılması ve beklentilerin karşılanması talebimizi de sayın Bakan'a ilettik.

Emeklilik sisteminin en büyük sorunların birisi haline gelen ve kamu çalışanlarına ödenirken emekli olunca kesilen 12 bin 54 TL tutarındaki ilave ek ödemenin emekliliğe de sayılmasının zorunlu olduğunu aksi halde memur emeklilik sistemindeki adaletsizliğin giderilmesinin mümkün olmadığını ifade ettik.

2008 öncesi ve sonrasında ilk defa memuriyete başlayan kamu görevlileri arasında sosyal güvenlik hakları bakımından ortaya çıkan ikili yapının kaldırılması, tüm memurların işe giriş tarihine bakılmaksızın aynı sosyal güvenlik ve emeklilik haklarına tabi olmasının anayasanın eşitlik ilkesinin bir gereği olduğunu belirttik.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi konusundaki ısrarımızı bir kez daha vurguladık.

Bazı hizmet kollarındaki koruyucu giyim yardımının artırılması ve aksaklıkların ve tereddütlerin giderilmesi konusunda da sayın Bakanla görüş alışverişinde bulunduk.

Çalışma hayatında çözüm bekleyen diğer başlıkları da sayın Bakan ile istişare ederek çözüm noktasında önerilerimizi dile getirdik.

Sayın Bakan'a göstermiş olduğu nezaket ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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