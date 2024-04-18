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Sarıyer'de taksiciyi öldürüp aracını gasbeden zanlı tutuklandı

Sarıyer'de, taksi şoförünü öldürüp aracını gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 19:12, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 19:27
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Sarıyer'de taksiciyi öldürüp aracını gasbeden zanlı tutuklandı

Tarabya'da, Postacı Halil Sokak'ta bindiği 34 TFY 89 plakalı ticari taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli Y.B.G'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüpheli Y.B.G'nin savcılıkta verdiği ifadede, İran vatandaşı olduğunu, 11 Şubat'ta yasal yollardan 3 aylık vizeyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye gelme amacının çalışmak olduğunu ifade eden şüpheli, "Burada iş bulamazsam kaçak olarak Almanya'ya gidecektim. İran'da muhasebecilik yapardım. Türkiye'ye geldiğimden beri herhangi bir işte çalışmadım. İstanbul'a da buradan Almanya'ya kaçak gidebilmek için geldim." dedi.

Şüpheli Y.B.G, Taksim'de bir otelde kaldığını aktararak, kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını iddia etti.

İstiklal Caddesi'nde tanıştığı kişinin onu Almanya'ya göndereceğini, bu nedenle kendisinden haber beklediğini öne süren şüpheli, olay günü öğlen saatlerinde otelden ayrıldığını söyledi.

Şüpheli Y.B.G, yaklaşık yarım saat gezdikten sonra ticari taksiye bindiğini, maktul şoföre kendisini gezdirmesini ve daha sonra otele geri götürmesini söylediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Net olarak, beni şu adrese götür demedim. Niyetim bir müddet gezip geri dönmekti. Taksiyle gezerken şoföre beni turistlerin bilmediği yerlere götürüp, gezdirmesini istedim. Taksici Şişli taraflarını gezdirdi. Deniz kenarından sahili gezdirdi, Beşiktaş'ı gezdirdi. Birkaç yere daha götürdü. Biz gezerken taksici bana 'Seni saat 17.00'ye kadar gezdirebilirim.' dedi. Kendisiyle gezip sohbet ederken Sarıyer taraflarında tam olarak bilmediğim ama olayın olduğu yer diye tanımlayabileceğim yerde benden taksi ücreti olarak 200 dolar istedi." ifadelerini kullandı.

Taksimetrenin açık olmadığını, yaklaşık 1,5 saat gezdiğini, maktulle dolar üzerinden anlaşmadığını ve bunu taksiciye aktardığını savunan şüpheli, "Ben taksiye ilk binerken kendisine '500 lira param var, beni o kadar ücretle gezdir' demiştim. Bunu hatırlatıp 200 dolar vermeyeceğimi söyleyince tartışmaya başladık. Kendisi bana küfretti. Bana küfretme dedim ama küfürlerine devam etti." iddiasında bulundu.

Şüpheli, ifadesinin devamında maktule kendisini Taksiciler Odasına şikayet edeceğini söylediğini, bu sırada sinirlenip cebindeki bıçağı çıkardığını, birçok defa taksi şoförünü bıçakladığını anlattı.

Maktulü yaraladıktan sonra yere attığını, şoför koltuğuna geçip kapı kolunun içinde bulunan paraları aldığını aktaran şüpheli, olayın devamında yakalandığını dile getirdi.

- Amacının taksiciden para çalmak olduğunu itiraf etti

Üzerinde 10 plastik kelepçe, koli bandı ve makas bulunmasının nedeni sorulan şüpheli Y.B.G, bunları eşyalarını paketlemek amacıyla yanında bulundurduğunu öne sürdü.

Şüpheli, paraya ihtiyacı olduğunu, amacının taksiciden para çalmak olduğunu da itiraf etti.

- Gasp anı güvenlik kamerasında

Şüphelinin, olayın ardından gasbettiği takside polis ekiplerince yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde taksiyle ilerleyen şüphelinin trafiğin etkisiyle durduğu sırada, arkadan gelen polis ekiplerince araçtan indirilip gözaltına alınması yer alıyor.

- Olay

Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, dün Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten sonra yola atılmıştı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi gasbettiği takside yakalamış, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulunmuştu.

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