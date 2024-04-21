Emekli olmadan mazbata almak ile emekli olduktan sonra mazbata almak arasında bir fark olur mu?

Soru : Emekliliğini hak etmiş 27 yıllık öğretmen iken 31 Mart 2024 seçimlerinde ilçe belediye başkanı oldum. Emekli olmadan mazbata almam ile emekli olduktan sonra mazbata almam arasında maaş, emekli maaşı, emekli ikramiyesi ve İlksan ödemesi yönünden farklar nelerdir?



Detaylar/Değerlendirmeler:

Mazbata alma konusu:

Seçimler sonucunda belediye başkanı seçilen kişinin mazbatasını ister emeklilik öncesi ister emeklilik sonrasında almış olsun hiçbir fark ortaya çıkmaz. Sonuçta mazbatasını alan kişi seçimle geldiği görevine başlamış olur.



Emeklilik konusu:

Belediye başkanları emekli olmadan seçilme halinde zorunlu olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olmaktadırlar.

Ayrıca, daha önce memurluk hizmetleri olanlardan belediye başkanı seçilenler de otomatik olarak yine 5510/4/1-c kapsamında sigortalılıkları/iştirakçilikleri devam ettirilmektedirler.



Emekli olmadan belediye başkanlığına seçilme durumu:



A) Emekli olmadan belediye başkanlığına seçilen kişilerden belediye başkanlığına seçilmeden önceki görevleri yine memurluk hizmeti ise ve bu hizmetlerine esas kadro görev unvanları ek gösterge, makam tazminatı gibi görevler ise ve bu görevleri belediye başkanlığı görevine uygulanan ek gösterge (1.derece için 4800) ile makam tazminatı (ilçe belediye başkanı için 3000 makam+9000 görev tazminatı) rakamlarından yüksek ise;

Belediye başkanı seçildikleri yani mazbata alarak göreve başladıkları tarihten itibaren emekli olmaları kendi açılarından fayda sağlayacaktır. Zira, seçimle gelen belediye başkanlığı görevine emekli kişilerin seçilmesi emekli aylıklarının kesilmesini gerektirmemektedir. Sadece görev tazminatı ödemesi yapılmamakta, ancak makam tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Bu hususlar hem 5434 sayılı Kanun ek madde 68, hem de 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde yer almaktadır.



B) Şayet, belediye başkanı seçilmeden önceki görevleri hem ek gösterge hem de makam tazminatlı bir görev olmayıp veya hem ek gösterge hem de makam tazminatı açısından daha düşük bir görevde bulunmuş kişiler açısından;

Belediye başkanlığı görevinE başladıktan sonra en az 2 yıl bu görevi yaptıktan sonra emekli olmalarında fayda olacağını söyleyebiliriz. Zira, emeklilikte makam tazminatı + görev tazminatı alınabilmesi için 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesi hükmü gereği mutlaka makam tazminatlı görevlerde en az 2 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.



Emekli olduktan sonra belediye başkanlığına seçilme durumu:

Emekli olduktan sonra belediye başkanı seçilenler isterlerse yine 5510 sayılı Kanun 4/1-c kapsamında sigortalılıklarını/iştirakçiliklerini devam ettirebilirler. Yine bu durumda olanlardan emekli oldukları kadro görev unvanlarının ek göstergeleri düşük, makam tazminatlı görevler değilse, belediye başkanı seçildikten sonra sigortalılıklarını/iştirakçiliklerini sağlamaları kendileri açısından faydalı olacağını söyleyebiliriz. Aynı şekilde en az 2 yıl bu şekilde SGK ile ilgilerini devam ettirip makam tazminatına da hak kazandıktan sonra yeniden emekli olmalarında bir sakınca olmayacağını, bu şekilde olduğunda, yani emekli statüde olduğunda da hem emekli aylıklarını (sadece görev tazminatları hariç) hem de belediye başkanlığı görev aylıklarını alabileceklerini değerlendirmekteyiz.



Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

Emekli olmadan mazbatanızı alarak veya emekli olduktan sonra mazbatanızı alarak seçimler neticesinde kazanmış olduğunuz belediye başkanlığı görevine başlamanız arasında sosyal güvenlik açısından hiçbir fark olmayacağını değerlendirmekteyiz.



Diğer hususlar:

27 yıl hizmeti olan öğretmen 1 inci derece 4 üncü kademede olan ve 3600 ek göstergeli bir Devlet memurudur.

Öğretmen unvanı için makam tazminatı göstergesi, dolayısıyla da görev tazminatı göstergesi bulunmamaktadır.

Belediye başkanlarından 1 inci derece 4 üncü kademede olanlar (bu derece ve kademeye belediye başkanlığı görevinde iken ulaşanlar ile memuriyette 1 inci derece 4 üncü kademeye gelip belediye başkanlığına seçilenler) için ek gösterge rakamı 4800 ek göstergedir.

Ayrıca İlçe belediye başkanları için makam tazminatı gösterge rakamı 3000 + görev tazminatı rakamı da 9000 dir. Toplam 12000 tutarının güncel memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutar 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduklarında emekli aylıklarından ayrı olarak ödenen tutar olmaktadır.

Sadece bu tutarın 9000 gösterge kısmı belediye başkanlığı görevini emekli statüde yapanlara ödenmemekte, 3000 gösterge kısmı ise ödenmektedir.

Ayrıca, emekli ikramiyesinde ek gösterge önemli olmakla birlikte 3600 ek gösterge ile 4800 ek gösterge 7417 sayılı Kanunla (Resmi Gazete sayısı tarihi; 5/7/2022-31887) 5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddesinde yapılan değişiklikle aynı tazminat yansıtma grubuna dahil edilmiştir. Dolayısıyla emekli ikramiyesi açısından emekli olmadan veya emekli olduktan sonra belediye başkanlığına seçilme arasında bir fark olmayacağını değerlendirmekteyiz.