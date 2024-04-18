İşte MEB'de Ödül Alan 22226 Personelin Listesi

2023 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122'nci maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge gereğince 2023 yılında ödüllendirilen 22 Bin 226 personelin listesi yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 02.04.2024 tarih ve 100016480 sayılı yazılarıyla Ödüllendirilen 22 Bin 226 Personel Bilgilerini için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR