32 öğrenci kermeste yedikleri yemekten zehirlendi
Aydın'da kermeste yedikleri yemekten zehirlendikleri öne sürülen 32 öğrenci tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 20:57, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 21:03
Efeler ilçesindeki Mustafa Kiriş Ortaokulundan 32 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan öğrencilerin okulda düzenlenen kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.
Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.