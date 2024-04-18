Scholz: Türkiye kesinlikle önemli bir stratejik ortaktır

Tokat'ta artçı sarsıntılar devam ediyor
Tokat'ta artçı sarsıntılar devam ediyor
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Scholz: Türkiye kesinlikle önemli bir stratejik ortaktır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin "her zaman kolay olmayan ancak kesinlikle önemli bir stratejik ortak" olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 21:17, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 21:25
Yazdır
Scholz: Türkiye kesinlikle önemli bir stratejik ortaktır

Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede Almanya'nın da girişimiyle Türkiye ile ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Zirvede bağlantıların geliştirilmesi hakkında ayrıntılı görüştüklerini ifade eden Scholz, "Türkiye her zaman kolay olmayan ancak kesinlikle önemli bir stratejik ortaktır. Bu birlikte ele almamız gereken birçok konu için geçerlidir. Bu nedenle geleceğe dönük perspektife ihtiyacımız var. İyi bir işbirliği her iki tarafın çıkarınadır." dedi.

Scholz, bunun, özellikle Gümrük Birliğinin geliştirilmesi, modernizasyonu ve kendileri için önemli olan göç konusundaki işbirliği alanında geçerli olduğunu kaydetti.

Başbakan Scholz, bu konuların ele alınmasının aynı zamanda Komisyona, vize kolaylaştırılması dahil bu müzakereleri yürütme yetkisi verildiği için önemli olduğunu dile getirdi.

Sadece burada değil, uzun zamandan beri Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri iyileştirme konusunda girişim başlatılması için çaba harcadığını aktaran Scholz, bu nedenle Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki arabuluculuk görüşmelerinin yeniden canlandırılması çağrısında bulunduklarını, konunun burada derinlemesine ele alındığını ve bunu önemli bir adım olarak gördüğünü kaydetti.

Scholz, Türkiye ve Kıbrıs meselesinin geniş bir şekilde ele alındığını belirterek, bu konularda ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

- Orta Doğu'da gerilimi azaltma çağrısında bulundu

Zirvede İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını da ele aldıklarını aktaran Scholz, böyle bir saldırının daha önce gerçekleşmediğine işaret etti.

Scholz, "Bu doğrudan İsrail topraklarına yönelik bir saldırıdır. Bu nedenle bu saldırıyı en güçlü şekilde kınamamız ve herkesi bölgede gerilimi daha fazla tırmandırmaması çağrısı doğru ve gereklidir." dedi.

"İsrail'in bu saldırıya karşı kendisini başarıyla savunmasının iyi olduğunu" ifade eden Scholz, "Benim açımdan İsrail'in şimdi bu desteği ve başarıyı tehlikeye atmaması önemli." şeklinde konuştu.

Bölgede "yangının yayılmasını engellemek" için tüm tarafları itidalli olmaya çağıran Scholz, bu konuda Brüksel'de hemfikir kalındığını kaydetti.

- Ukrayna'ya daha fazla destek çağrısı

Başbakan Scholz, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de Ukrayna'nın desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Ukrayna'nın uzun süre ve kalıcı olarak buna (desteğe) dair net bir sinyale ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Herkesin Ukrayna'ya yeterince silah ve mühimmat vermek için çabalamasını isteyen Scholz, "Özellikle hava savunması çok önemli. Almanya, Ukrayna'yı donatmak için kapsamlı tedbirler aldı." dedi.

Scholz, Almanya'nın üçüncü Patriot hava savunma sistemini vereceğine işaret ederek, bunun da diğer ülkelere aynısını yapmaları için bir sinyal olduğunu söyledi.

Başbakan Scholz, Almanya'da Rus gizli servisi için casusluk yaptıkları suçlamasıyla tutuklanan iki kişiye ilişkin bir soru üzerine de, "Almanya'da bu tür casusluk faaliyetlerinin gerçekleşmesini asla kabul edemeyiz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber