Tokat'ta artçı sarsıntılar devam ediyor
Tokat'ta artçı sarsıntılar devam ediyor
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi

Tokat Valiliği, il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Yozgat'ta ise deprem nedeniyle Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 21:48, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 21:47
Yazdır
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depremin ardından saha çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.

"Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

Eğitime ara verildi

Tokat Valiliği, depremin ardından yaptığı açıklamada, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik, açıklamasında, "Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek" sözlerine de yerdi.

Yozgat Valiliği, depremin ardından yarın bazı ilçelerde tedbiren eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliği açıklamasında, "Tokat ili Sulusaray merkezli olarak bugün saat 18.11 sıralarında meydana gelen ve ilimizde de kuvvetli bir şekilde hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerimizde tedbiren tüm okullarımızda 19.04.2024 tarihinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber