Manisa'da 2 ton su 1 TL oldu, kartlı sayaç zorunluluğu kalktı

Tokat'ta artçı sarsıntılar devam ediyor
Tokat'ta artçı sarsıntılar devam ediyor
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
YÖK'ten Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik açıklama
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Emekliye düzenleme geliyor! Tarih belli oldu
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Manisa'da 2 ton su 1 TL oldu, kartlı sayaç zorunluluğu kalktı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in başkanlığında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. MASKİ'nin Olağanüstü Genel Kurulunda görüşülen ilk 2 ton su 1 lira ve diğer kademelerde suya yüzde 30 indirim ile kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılması Meclis'ten oybirliği ile geçti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 21:58, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 22:01
Yazdır
Manisa'da 2 ton su 1 TL oldu, kartlı sayaç zorunluluğu kalktı

MASKİ Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in başkanlığında gerçekleştirildi. Kurulda, 2024 yılı Ücret Tarifesi ve Detayları ile EKS ve Mekanik Sayaç kullanım kuralları maddesi görüşüldü. Olağanüstü Genel Kurul öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getiriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

2 ton su 1 lira, diğer kademelerde yüzde 30 indirim

Başkan Ferdi Zeyrek yaptığı konuşmada, "MASKİ Genel Kurulumuzun Olağanüstü Toplantısı dolayısıyla bugün bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi ülkemizde her geçen gün alım gücü düşüyor. Emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Gençlerimiz iş bulma çabasında, çoğu yurt dışına gitmek istiyor. Ülkemizde durum bu haldeyken, şehrimizde hemşerilerimizin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını defalarca ifade ettik. Seçim süreci boyunca sevgili hemşerilerimin de bana en çok ilettiği konu, suyun pahalılığıydı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde de Manisalıların bizi bu göreve seçmesiyle ilk 2 ton suyun 1 TL, sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim uygulayacağımızın ve kartlı sayaç zorunluluğunu ortadan kaldıracağımızın sözünü vermiştik. Sağ olsun hemşerilerimiz büyük bir destekle bizleri bu göreve seçti. Hepsine bir kere daha teşekkür ediyorum. Bugün, halkımızın aile ekonomisine önemi bir katkı sağlayacak olan ilk 2 ton su 1 TL sözümüzü yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Kartlı sayaç zorunluluğu kaldırıldı

Kartlı sayaç konusunda da düzenlemeye gidildiğini açıklayan Başkan Zeyrek, "Aynı zamanda bir dayatma haline gelen, vatandaşlarımız için çileye dönüşen zorunlu kartlı sayaç uygulamasına da siz değerli meclis üyelerimizin oylarıyla son veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilimiz genelinde mesken ve türevlerinde insani kullanım hakkı olan suyun, ilk 2 tonunu 1 TL'den vereceğiz. Sonraki kademelerde ise yine söz verdiğim gibi suyumuzu yüzde 30 indirimli olarak halkımıza ulaştıracağız. Kurulumuzda alınacak kararla yeni fiyat tarifemizi 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Manisa il genelinde uygulamaya başlayacağız. Kartlı sayaçla ilgili olarak yaptığımız düzenleme ile de; Birazdan Genel Kurulumuzda alacağımız karar ile kartlı sayaç zorunluluğuna son vereceğimizi umuyorum. Halkımızın istemediği bir uygulamayı mecbur bırakarak bir yönetim anlayışı sürdürmeyeceğimizi de ifade etmiştik. Manisalılar artık su sayaçları konusunda kendi kararlarını verme özgürlüğüne sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Kartlı sayaç zorunluluğunu kaldıran düzenleme ile ilgili bilgi veren Başkan Zeyrek, "Mevcut kartlı sayaç kullanıcıları talep etmeleri halinde artık mekanik sayaca geçebilecek. Süreçle ilgili öncelikli olarak hemşerilerimizin MASKİ Genel Müdürlüğü ve tüm ilçelerimizde de MASKİ İlçe şefliklerimize bizzat dilekçe ile başvuruları alınacak, gelen taleplere göre mekanik sayaç temini yapılacak olup, ardından dönüşüm işlemleri tamamlanacak. Teminat bedellerini de 80 metreküpten 45 metreküpe düşürerek bir indirime daha gittiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Cemevilerinden su ücreti alınmayacak

Başkan Zeyrek, konuşmasının son bölümünde, "Belediyecilik ayrım yapmadan halkın, vatandaşın ihtiyacını karşılamakla sorumludur. Sosyal belediyeciliğimizin özü de budur. Bu güzel şehirde, hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimlere eşit hizmet verme anlayışla her yurttaşımızın yanında olacağız. Bu anlamda Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesi olan Cem evlerimizden, camilerimiz ve mezarlıklarımızdaki gibi su kullanım bedeli almayacağız. Halkımız bizlere yıllardır süre gelen sıkıntılarını anlattı biz de bunları çözeceğimizin sözünü verdik. Bugün bizlere bu görevi layık gören tüm hemşerilerimin dertlerini bir bir çözeceğimizin ilk adımlarını atmış bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. MASKİ Olağanüstü Genel Kurulunda alınacak kararların şehrimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Zeyrek'in konuşmasının ardından 2024 yılı Ücret Tarifesi ve Detayları ile EKS ve Mekanik Sayaç kullanım kurallarını içeren gündem maddesi oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle gündem maddesi Hukuk ve Tarifeler ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edildi. İlgili gündem maddesinin komisyonda görüşülmesi için genel kurula kısa bir ara verildi. MASKİ Olağanüstü Genel Kurulu İkinci Oturumunda Hukuk ve Tarifeler ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilen gündem maddesi oybirliği ile Meclis'ten geçti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber