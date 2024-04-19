Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremine ilişkin ilk açıklama

Tokat akşam saatlerinde 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi.

AFAD'a göre deprem yüzeye oldukça yakın bir noktada, 5,99 kilometre derinlikte meydana geldi.

Aynı noktada saat 18.16'da 3,4, 18.31'de ise 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

Tokat'a bağlı Sulusaray, Artova ile Yozgat'a bağlı Kadışehir'in köylerinde bazı binalarda binaların yıkıldığı bildiriliyor.

Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından X (Twitter) hesabından depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Görür'ün açıklaması şöyle:

* Tokat Sulusaray'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 5,1 bir deprem daha olmuştu.

* İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF'ın Tokat'tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde.

* Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun