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Ankara-Diyarbakır turistik treni bugün yola çıkıyor

Ankara-Diyarbakır turistik treni, bugün Tarihi Ankara Garı'ndan kalkış yaparak ilk seferine başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 07:55, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 07:40
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Ankara-Diyarbakır turistik treni bugün yola çıkıyor

Yolcuların merakla beklediği Turistik Ankara-Diyarbakır Treni, bugün ilk seferini gerçekleştirecek.

Ankara'dan bugün saat 15.55'te hareket edecek tren, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00' de yola çıkacak.

Her cuma Ankara'dan kalkacak

19 Nisan 2024 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında Ankara'dan Cuma kalkışlı, 21 Nisan 204 - 16 Haziran 2024 tarihleri arasında da Diyarbakır'dan Pazar kalkışlı olarak yolculara hizmet verecek.

1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak.

Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri' de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak.

Turistik tren seferler bölge ekonomisini canlandırarak, sadece bir ulaşım aracı vazifesi görmeyecek, şehirler arasındaki kültürel iletişimi de kuvvetlendirecek.

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