AK Parti, yerel seçimi detaylı şekilde analiz ediyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'nin yerel seçimde yaşadığı başarısızlık konusunda, parti içinde yapılan değerlendirmeler sürerken, seçim başarısızlığının sadece ekonomi başlığına indirgenmeyeceği görüşünde olanların sayısı artıyor.

Edinilen bilgilere göre, Strateji Kurulu toplantılarında seçimin kaybedilmesinde, hayat pahalılığı ve emekliler dışında, 'Adaylık süreçlerinin doğru yönetilememesi, aktör üretmede sıkıntı yaşanması' gibi başlıklar da gündeme getirildi. Partideki toplantılarda, "AK Parti'de yeni bir siyaset diline ihtiyaç var. Çünkü sosyoloji ile siyasetin arasındaki makas giderek açılıyor. AK Parti'nin yaptığı siyaset ile toplumdaki sosyoloji başka bir kulvarda. Sosyoloji 'Ben değişiyorum, ama siz de değişin' diyor. Bunu aslında tüm partilere söylüyor. Bir yandan da AK Parti'nin genel merkez yönetimi ile taban arasındaki ilişki zayıflıyor. Buradan çıkışın yolu, siyasetin dilinin değişmesi ve buna yönelik somut adımlar. Örneğin, yaz saati uygulamasından şikayet mi var? Bu konuda adım atılmalı ve vazgeçilmeli. Adalet ve hukuk alanında eleştiriler varsa, eskiden olduğu gibi bu alanda bazı somut adımlar atılmalı. Seçimler sürecinde adayların belirlenmesi de sıkıntı yaşandı. Adaylık süreci yeniden ele alınmalı, yeni bir mekanizma kurulmalı, profesyonel bir yol izlenmeli. Çünkü AK Parti artık aktör üretme konusunda zorlanmaya başladı. Bu nedenle de hep eski aktörler üzerinden planlar yapılıyor" görüşü dile getirildi.

KISA VADEDE DEĞİŞİM ZOR

Öte yandan, seçim sonuçlarının analizi ile birlikte AK Parti'de bir değişim beklentisi olduğuna da dikkat çekildi. Ancak, toplantılarda, "Bu değişimin hemen olması beklenmemeli. Kısa vadede ne kabinede ne de parti yönetimi konusunda adım atılır. Geniş bir istişare süreci yaşanacak. Bu süreçler tamamlanmadan, değişim olmaz" tespiti de yapılıyor.

KÜLLİYE BÜROKRASİSİ DE GÜNDEMDE

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi ve özellikle başdanışmanlar ile politika kurulları konusunda bir adım atılabileceği belirtiliyor. Başdanışmanların ve bakan yardımcılarının sayısının azaltılması, atamalarda 'liyakat' ilkesine daha fazla önem verilmesi gibi başlıklar da AK Parti'nin tartıştığı konular arasında bulunuyor.