Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev tahliye edildi

Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta 4 müstakil evin olduğu yamaçta, toprak kayması nedeniyle istinat duvarının bir bölümü çöktü.

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