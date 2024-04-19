Ankara'da alkollü sürücü dehşet saçtı

Kaza akşam saatlerinde Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Alkollü olduğu öğrenilen M.Y., kontrolündeki araç, kırmızı ışıkta bekleyen Ö.B.C. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, sürücülüğünü B.M.'nin yaptığı ticari taksiye çarparak durabildi.

YARALILAR VAR

Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...