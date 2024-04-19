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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,98 düşüşle 9.431,16 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 10:04, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:03
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,42 puan ve yüzde 0,98 değer kaybederek 9.431,16 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,22 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 2,67 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 azalışla 9.524,59 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün Amerikan medyasının ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediği bildirildi. İran basını da, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Dünya genelinde halihazırda enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmesi gerekirken, Orta Doğu'daki tansiyonun emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırarak enflasyonist baskıyı desteklemesinden korkuluyor. Bununla birlikte, İsrail ile İran arasındaki tansiyonun daha da yükselmesinin merkez bankalarının atacağı adımları etkileyebileceği endişeleri de fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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