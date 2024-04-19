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Brent petrolün varil fiyatı 88,16 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,16 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 10:11, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:05
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Brent petrolün varil fiyatı 88,16 dolar

Dün 87,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 88,16 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 83,89 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerginliğin küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesiyle yükseliyor.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği haberlerde, sabah saatlerinde İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini belirtti. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve aileleri için güvenlik uyarısında bulundu.

İran basını ise İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama sesleri olduğunu duyurmuştu. İran resmi ajansı IRNA da ülkenin birçok yerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, Tebriz'in kuzey batı bölgesinde hava savunma sisteminin şüpheli bir hedefi tespiti sonucu ateşlendiğini belirtti.

Öte yandan, ABD, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyesi Venezuela'nın küresel pazarlara petrol ihraç etmesini sağlayan lisansı iptal ederek tekrar yaptırım uygulamaya başladı. Şirketlerin, mayıs sonuna kadar bireysel lisans için ABD Hazine Bakanlığına başvurmaları ya da Venezuela ile işlerini sona erdirmeleri gerekiyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,64 ile 89,48 dolar aralığının direnç, 87,65 ile 85,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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