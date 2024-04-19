Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren nisan ayı anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,53 lira oldu. Enflasyon beklentisi ise yüzde 44,19 oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 10:18, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:17
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.