Tekirdağ'da dev operasyon: 61 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl genelinde başta asayiş suçları öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı.

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