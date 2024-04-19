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Altının gramı 2 bin 500 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne değer artışıyla başlamasının ardından 2 bin 500 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 10:55, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:48
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Altının gramı 2 bin 500 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne değer artışıyla başlamasının ardından 2 bin 500 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının dün dolar kurundaki ve ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 2 bin 488 liradan tamamladı.

Altının yeni güne de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde başlayan gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla 2 bin 499 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 230 liradan satılıyor.

Altının onsu da Orta Doğu'daki gerilimin güvenli liman arayışlarını artırması nedeniyle yüzde 0,2 artışla 2 bin 383 dolardan işlem görüyor.

Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını dile getiren analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesinin risk algısının önemli derecede yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanabileceği endişeleri ve duruma ilişkin haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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