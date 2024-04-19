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Dolar/TL 32,60 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,5990 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 11:26, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:20
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Dolar/TL 32,60 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü, bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 32,5274'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yüzde 0,2 artışla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 32,5990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 34,8340, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 40,5950'den satılıyor.

Dolar endeksi yeniden 106 seviyesinin üzerine yerleşirken, şu sıralarda 0,1 düşüşle 106,1 seviyesinde bulunuyor.

İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi risk algısının önemli derecede yükselmesine neden oluyor.

Amerikan medyasının bugün ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediği bildirildi. İran basını da İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Söz konusu gelişmeler İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceği endişesini beraberinde getirirken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanmaya devam eden makroekonomik verilerin Fed'in atacağı adımlara yönelik öngörüleri gittikçe daha geniş bir zaman aralığına yaymayı sürdürdüğünü belirten analistler, Orta Doğu'daki tansiyonun enflasyonist baskıyı desteklemesinden çekinildiğini kaydetti.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının da dirençli kaldığını belirterek, Fed yetkililerinin temkinli tutumunun devam ettiğini bildirdi.

Buna göre, dün, New York Fed Başkanı John Williams, faiz indirimi konusunda acil ihtiyaç olduğunu düşünmediğini, faiz indirimlerinin ekonomik aktiviteye göre belirleneceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 23, temmuzda yüzde 49 ve eylülde yüzde 71 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise haftalık para ve banka istatistikleri verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 seviyelerinin direnç, 106 ve 105'ün destek olarak öne çıktığını aktardı.

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