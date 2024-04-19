5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması
5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması
AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti
AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı
ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı
ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı
İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?
Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Sultanbeyli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Sultanbeyli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
'Ata' tarifleri tescilleniyor
'Ata' tarifleri tescilleniyor
AK Parti, yerel seçimi detaylı şekilde analiz ediyor
AK Parti, yerel seçimi detaylı şekilde analiz ediyor
İsraf yapan hesap verecek
İsraf yapan hesap verecek
Fahiş fiyata sivil boykot: Hükümet yeni önlemler alacak
Fahiş fiyata sivil boykot: Hükümet yeni önlemler alacak
Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremine ilişkin ilk açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremine ilişkin ilk açıklama
'Harcamaları kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz'
'Harcamaları kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz'
Memur-Sen 'toplu sözleşme ikramiyesi' talebini Bakan Işıkhan'a iletti
Memur-Sen 'toplu sözleşme ikramiyesi' talebini Bakan Işıkhan'a iletti
Tokat sallanmaya devam ediyor
Tokat sallanmaya devam ediyor
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
Tokat ve Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada yanlış şifre girerek telefonunu kilitledi
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Tokat'taki deprem Yozgat'ta hasara neden oldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin teklif Bakan Işıkhan'a sunuldu
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
MSB açıkladı: İncirlik Üssü'nün adı değişti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için ilk tedbir alındı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine OGM platformunu kullanın çağrısı
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
AYM'den taksirli suçtan ceza alan uzman çavuşlarla ilgili karar
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyara yükseldi
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
Simide zam sinyali: KDV düzenlemesi artış getirecek
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra 3 yıl boyunca ortak hayatı yeniden kuramayan çiftlerin, "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" kabulüyle boşanma davası açabilmesini öngören kuralı, taraflara katlanamayacakları bir külfet yüklediği gerekçesiyle iptal etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 12:45, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:33
Yazdır
AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ankara 18. Aile Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun "evlilik birliğinin sarsılmasına" ilişkin düzenleme getiren 166. maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla iptalini istedi.

İptali istenen kuralda, "Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir." hükmü yer alıyor.

Başvurusunda, kuralda öngörülen 3 yıllık sürenin adil olmadığını belirten Aile Mahkemesi, eşlerin uzun sürelerin sonunda boşanabildiklerini, bu durumun da herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğunu öngören anayasal hükümle bağdaşmadığını ifade etti.

Kuralda öngörülen sürenin fazla olmasının evlilik dışı ilişki yaşanmasına neden olduğunu savunan mahkeme, kuralla kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının yanı sıra devletin aileyi koruma yükümlülüğünün de ihlal edildiğini öne sürdü.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle kuralın iptaline karar verdi. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

- Kararın gerekçesinden

AYM'nin iptal kararında, söz konusu kuralın, boşanma kararı verilebilmesini önemli oranda güçleştirmemesi ve ortak hayata yeniden dönmek istemeyen ilgilileri makul olmayan süreler boyunca evlilik birliğini devam ettirmeye zorlamaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Dava konusu kuralda, boşanma kararı verilebilmesi için öncelikle daha önce açılmış bir boşanma davasının reddedilmiş olması şartının arandığı belirtilen kararda, boşanma davasının reddinin çok kısa sayılamayacak bir sürenin sonunda gerçekleşebileceğine işaret edildi.

Kurala göre, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabilmesi için anılan ret kararının kesinleşmiş olmasının gerektiği anlatılan kararda, "Ret kararına karşı ilgililerin kanun yoluna başvurmalarının mümkün olduğu dikkate alındığında kararın kesinleşmesinin de uzun bir süre alabileceği açıktır." ifadesine yer verildi.

- "İlgililere katlanamayacakları bir külfet yüklendiği anlaşılmıştır"

Kararda, ayrıca kuralda ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabilmesi için ret kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmesi gerektiğinin ön görüldüğü anımsatılarak, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Buna göre boşanma kararı verilebilmesi için kuralda öngörülen süreç bir bütün olarak değerlendirildiğinde ortak hayatın yeniden kurulamadığı hallerde makul olmayan bir süre boyunca ilgililerin boşanma kararı elde etmelerine imkan tanınmadığı görülmüş ve ortak hayatın yeniden kurulamadığı hallerde evlilik birliğini uzun bir süre boyunca sona erdiremeyen ilgililere katlanamayacakları bir külfet yüklendiği anlaşılmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı ile aile kurumunu koruma amacı arasında makul bir denge sağlamayan kuralın ölçülülük ilkesini orantılılık alt ilkesi yönünden ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber