Melek'in kalbi, 2,5 yıldır nakil bekleyen liseli Furkan'a nakledildi

Yalova-Bursa kara yolunda 12 Nisan'da, Ziya Ö. yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı. Kazada Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş yaralandı. Melek Karakaş, hastanede yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Melek Karakaş'ın, kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Karakaş'ın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara, Bursa ve Çanakkale'de nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

ÇİZDİĞİ RESİM İLE BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPMIŞ

Melek'in kalbi, Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde nakil bekleyen lise öğrencisi Emin Furkan Aslan'a gece yapılan operasyonla nakledildi. Nakil operasyonu başarılı geçen Aslan'ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Aslan'ın, 2,5 yıldır kalp nakli beklediği ve durumunun ağırlaşması nedeniyle 11 aydır hastanede yatarak tedavi gördüğü belirtildi.

Emin Furkan Aslan'ın, daha önce hastanede nakil sırası beklerken kalp resmi çizip, 'Her bağış yeni bir hayattır' yazdığı, resimle çekilen fotoğrafını da sosyal medyada paylaşarak bağış çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

Baba Remzi Aslan, kazada hayatını kaybeden Melek Karakaş'ın durumuna çok üzüldüklerini belirterek, ailesine ve operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti. Remzi Aslan, oğlunun şu anda yoğun bakımda olduğunu belirterek, nakilden sonra kısa sürede sağlığına kavuşmasını beklediklerini belirtti.