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Erdoğan: İsrail ve İran farklı şeyler söylüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran gerilimine ilişkin, "İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 14:21, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;

Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat. Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de kuzey Irak sorunlarını aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyareti

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile geçmişten gelen dostluklarımız var. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari bir çok konuyu ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanının burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz bunlarla ilgili görüşmeler olacak.

İsrail-İran gerilimi

İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamalarda bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'in zaten söyleyemiyorsunuz. ABD'yi öne sürüyorlar. Çok daha önemlisi BMGK'da ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. ABD burada herkes Filistin'in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail'in yanında yer alarak duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.

Haniye ile görüşme

(Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşme) Gündemi biz Sayın Haniye ile aramızda tutalım. Ona göre de adımlarımızı atalım.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ziyareti

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