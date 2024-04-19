İzmir'de kamyonla çarpışan motosikletteki bekçi hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada bir bekçi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 15:50, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:02
Cezmi Yeniay (31) yönetimindeki 35 RN 069 plakalı motosiklet, Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde M.Z. (38) yönetimindeki 35 D 7245 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yeniay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yeniay'ın, Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yaptığı, 1 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu belirtildi.
Kamyonet sürücüsü M.Z. gözaltına alındı.