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YSK'dan babasıyla aynı ismi taşıyan muhtar hakkında karar

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde seçimi kazanan Hasan Erdöl'ün muharlığı, babası Hasan Erdöl'le aynı ismi taşıdığı ve bu durumun seçmenin kafasında karışıklık yaratacağı iddiasıyla İl Seçim Kurulu kararıyla düşürüldü. Karar Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. YSK, iptal kararının kaldırılmasına hükmetti. Kararın tebliğ edilmesinin ardından muhtar seçilen Hasan Erdöl mazbatasını alacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 15:55, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:58
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YSK'dan babasıyla aynı ismi taşıyan muhtar hakkında karar

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Arpalık İhsaniye Mahallesi muhtarlığı için mevcut muhtar Orhan Süren, Hüseyin Güldibi ve Hasan Erdöl aday oldu.

31 Mart'ta yapılan seçimde 249 seçmenli mahallede mevcut muhtar Orhan Süren 78, Hüseyin Güldibi 37, Hasan Erdöl ise 113 oy aldı.

Mahallede ikamet eden O.K. isimli kişi, muhtar seçilen Hasan Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığını, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığını, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca aday Hasan Erdöl'ün dışarıdan seçmen getirdiği iddiasıyla İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu itirazın gerekçe ve delil içermediğini belirterek reddetmesinin ardından iddiaları inceleyen İl Seçim Kurulu mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan 2 kişinin bulunduğunu, bunlardan birinin 75 yaşındaki Hasan Erdöl, diğerinin ise 50 yaşındaki oğlu Hasan Erdöl olduğunu belirterek, aday pusulasında hangisinin olduğunu belirtilmediğini bildirdi.

İl Seçim Kurulu, seçimin iptaline, 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verdi.

YSK KARARI KALDIRDI

Muhtar adayı Hasan Erdöl, YSK'ya giderek karara itiraz etti. İtirazı inceleyen YSK, Erdöl'ün itirazını kabul ederek İl Seçim Kurulu'nun aldığı iptal kararını usule ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle kaldırdı.

YSK'nın kararında, "Muhtar adayı Hasan Erdöl'ün isminin babasıyla aynı olduğu, bu durumun seçmeni yanılttığı belirtilmiş olsa da köy yerinde herkesin birbirini tanıdığı, babasının kendi adına herhangi bir seçim çalışması yapmadığı, ayrıca adı geçenin muhtar adaylığını basın aracılığıyla da duyurduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Muhtar seçilen Hasan Erdöl, yaşanan olayın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Babam Hasan Erdöl benim adıma bile hiçbir komşumuza gidip de 'Oğluma oy verin' dememiştir. 'Pusula bastırmışlar, ayrı bir pusulası vardır' diyorlar. 3 muhtar adayının sayılmış olan pusularının içinde başka ibare veya azalar adına babama düzenlenmiş bir pusula olmadığı da sabittir ama seçim kurulunun bunu niye iptal ettiğini bir türlü anlayamadık." dedi.

Kararın tebliğ edilmesinin ardından muhtar seçilen Erdöl mazbatasını alacak.

Babasıyla aynı isme sahip olduğu için muhtarlığı düştü

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