Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi uğurlama töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmasında Treni ilk seferine uğurlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın Anadolu'nun eşsiz topraklarını arşın arşın geçen ve turizm amaçlı olarak hizmet veren 'Turistik Doğu Ekspresi' konseptinde tren taleplerini karşılamak ve alternatif rotalar sunmak amacıyla bugün de Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlatıyoruz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk oldukça popüler. Seyahat severlerin ve fotoğraf sanatı tutkunlarının gözdesi. Öyle yoğun bir talep var ki biletler satışa çıkmasıyla tükeniyor. Bilet alamayanlar ise hayıflanmaktadır. Fakat 22 yıldır demiryollarına yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de Turistik Doğu Ekspresi rotası dışında da onlarca konforlu, rahat bir şekilde seyahat edilecek muhteşem demiryolu rotaları bulunuyor." dedi.



-Yüksek Hızlı Trenle 20 Şehre Ulaşım Sağlanıyor

TCDD Taşımacılık AŞ'nin işlettiği yüksek hızlı trenlerin doğrudan 11 şehre, tren ya da otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla da 9 şehre de dolaylı şekilde ulaştığının altını çizen Uraloğlu, alt ve üst yapısı iyileştirilen konvansiyonel hatlarla işletilen bölgesel ve anahat trenlerle cennet vatanın hemen her köşesini keşfetmenin mümkün olduğunu söyledi. Bu rotalarla seyahat edenlere seyre doyum olmayan manzaraların sunulmasının yanı sıra yeni yerler keşfetme imkanının da sunulduğunun altını çizen Uraloğlu, "Biz de yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla tren seferlerimizi yük ve yolcu taşımacılığının yansıra turizme de hizmet verecek şekilde yeni rotalarla zenginleştirmeye devam ediyoruz. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne, 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla kış sezonunda olmak üzere Turistik Doğu Ekspresi seferlerini ekledik." diye konuştu.



-"Doğu Ekspresi, Bir Sezonda 11 Bin 611 Kişi Taşıdı"

Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nde 2023-2024 Kış Sezonunda bu trenle seyahat eden 11 bin 611 kişinin çok güzel anılarla döndüğünü, birçok şehrinde ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Bunun yanında Kars-Erzurum arasında turizme destek amaçlı olarak kış sezonunda Turistik Bölgesel Trenler işleterek seyahat severlere başka bir seyahat imkanı daha sunduk. Seyahat severler için sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da tren rotalarımız bulunuyor. İstanbul Sofya Treniyle ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde Avrupa'ya ulaşmakta hem ekonomik hem de çok konforlu." dedi.



-Turistik Diyarbakır Ekspresi ile Bin 51 Kilometrelik Seyahat

Uraloğlu, seyahat severler için Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni de bugün itibariyle hizmete verdiklerini belirterek, "Turistik trenimiz bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır parkurunda seyahat edecek. Trenimiz 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Şimdi sizlerle birlikte uğurlayacağız, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00' de Ankara'ya doğru yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri' de 3 saat turizm amaçlı duracak. Yataklı vagonda bir oda fiyatını Ankara-Diyarbakır parkurunda 9 bin TL, Diyarbakır-Ankara parkurunda ise 8 bin TL olarak belirledik." şeklinde konuştu.



-"Tüm Bölge Ekonomisini Canlandıracak"

Turistik Diyarbakır Ekspresi seyahati sırasında uzun süre durarak gezme imkanı sağlayacağı Malatya ve Yolçatı destinasyonları başta olmak üzere tüm bölge ekonomisini canlandıracağını belirten Uraloğlu, "Güzergah boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunarak kültürel iletişimi de güçlendirecek. Aslında turistik trenler hem vatandaşlarımıza hem de yurtdışından ülkemize gelen konuklarımıza, demiryollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenlerin sefere konulması ile ilgili başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla da çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Uraloğlu, "Örneğin Konya-Adana-Konya arasında sefer düzenleyen TCDD Taşımacılık ana hat trenlerinden birisi olan Toros Ekspresi, Adana yolculuğunda, Akdeniz iklimine özgü çam ormanlarını, tarihi köprüleri ve Toros dağlarını seyredebilir, Konya'ya geldiğinizde ise bozkır coğrafyasının muhteşem doğasına tanıklık edebilirsiniz. Ya da Zonguldak-Karabük Treni'ni ile Karadeniz'in yemyeşil doğasının huzurunu paylaşabilirsiniz. Daha Ege ekspresi, Göller Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi gibi eşsiz coğrafyalar da süzülen tren hatlarımız mevcut. Canı gönülden inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde buralarda da turistik trenlerimizle seyahat imkanı sağlayacağız." dedi.



-57 Milyar Dolar Yatırım

Son 22 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Demiryollarında Atatürk dönemindeki "bahar havasını" yeniden oluşturduklarının altını çizen Uraloğlu, "Eğer AK Parti Hükümetleri demiryollarına yatırım yapmasaydı, bugün turistik trenlerden, yenilikçi demiryollarından, tren kültüründen bahsetmek de mümkün olmayacaktı. O muhteşem heyecanı yeniden yakaladık. 22 yıl içinde demiryollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını amaçlayan "Tek Yol Tek Kuşak" girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı mümkün hale getiren Marmaray ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk." ifadelerini kullandı.



-3 Bin Kilometre Yeni Demiryolu Eklendi

2002'de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğunu 2023 yılı itibariyle, 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Ülkemizi, Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6. Dünya'da 8. Hızlı tren işletmecisi yaptık. Yüksek Hızlı trenler ile bugüne kadar 85 milyon yolcu taşıdık. Özetle son 22 yılda demiryollarında öyle bir çıkış yakaladık ki, bundan sonra kimse demiryollarını ihmal etmeye, yapılan bu yatırımları durdurmaya teşebbüs edemeyecektir" dedi.