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Kartlı ödemelerin tutarı martta 1,2 trilyon liraya yaklaştı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mart ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 artarak 1 trilyon 181,4 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 17:07, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:07
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Kartlı ödemelerin tutarı martta 1,2 trilyon liraya yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, mart itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 121,4 milyon, banka kartı sayısı 192 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 93,3 milyon olarak belirlendi.

2023 yılının mart ayıyla kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 17, banka kartı sayısında yüzde 10 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 23 artış gerçekleşti.

Toplam kart sayısı ise yıllık bazda yüzde 15 artışla 406,7 milyona ulaştı.

- Kartlı ödemelerin 991,8 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mart ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 artarak 1 trilyon 181,4 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 991,8 milyar lirası kredi kartlarıyla 167,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 21,8 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Yıllık bazda kredi kartıyla ödemelerde yüzde 138, banka kartıyla ödemelerde yüzde 71, ön ödemeli kartlarla ödemelerde yüzde 157 artış oldu.

- İnternetten kartlı ödemelerin tutarı yüzde 135 artışla 355 milyar liraya yükseldi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mart ayında yapılan toplam ödeme sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak 1,45 milyara ulaştı.

Sayısal olarak kartlı ödemelerin 817,7 milyonu kredi kartlarıyla yapılırken 518,2 milyon ödemede banka kartları, 116,9 milyon ödemede ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartlarıyla yapılan ödeme sayısında yüzde 27, banka kartlarıyla ödeme sayısında yüzde 15, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin sayısında ise yüzde 59 artış oldu.

İnternetten kartla yapılan ödemelerin tutarı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 135 artarak 355 milyar liraya çıktı. Tutar bakımından internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödeme sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 219,6 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısının toplam ödeme sayısı içindeki payı yüzde 16 olarak kayıtlara geçti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yıllık bazda yüzde 38 artarak 916 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155 artışla 327,2 milyar lira olarak hesaplandı. Mart ayında mağaza içi her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız yapıldı.

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