Belediyede dinleme cihazları bulunduğu iddiasına inceleme
AFYONKARAHİSAR Belediyesi'nde izleme ve dinleme cihazları bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 17:38, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:06
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın belediye binasındaki makamında dinleme ve izleme cihazlarının bulunduğuna yönelik iddiaları üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan Afyonkarahisar Belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatılmıştır" denildi.