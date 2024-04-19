İlkokul öğrencilerinden dondurma firmasına İsrail tepkisi
Ümraniye'de ilkokul öğrencileri, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle bir dondurma firmasına tepki gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 19:30, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 20:03
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'ndaki bir grup öğrenci, teneffüse çıktıklarında bahçede, kantine ürün getiren bir dondurma firmasına ait aracı görünce yuhalamaya başladı. Öğrenciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle dondurma firmasını protesto etti.
Öğrencilerin, tepkisi bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, öğrencilerin aracın etrafına toplanarak yuhalaması, aracın okuldan ayrılmasının ardından sınıflarına geri dönmesi yer aldı.