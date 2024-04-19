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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!

Dünya Bankası, Türk sanayisinin hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı olmak amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile 416 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 21:55, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 22:01
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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!

Banka, yaptığı açıklamada, kredinin, imalat sektörünün zararlı emisyonları azaltmaya yönelik temiz teknolojiler ve süreçleri benimsemesine yardımcı olmayı amaçlayan bir proje aracılığıyla Türk üreticilere uzun vadeli finansman sağlayacağını belirtti.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in açıklamasında, "Sanayi sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılması, Türk sanayisinin küresel pazarda rekabet gücünün artırılması açısından hayati önem taşıyor" dedi.

18 milyar dolar finansman açıklanmıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Dünya Bankası ile yürütülen işbirliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali işbirliği programı oluşturulduğunu belirtip, "Dünya Bankasının ilk 3 yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı, Bankanın İcra Direktörleri Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdi." demişti

Dünya Bankasından kısa süre önce 3 ayrı proje için 1,5 milyar dolarlık finansman temin edildiğini anımsatan Şimşek, bu kaynağın Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi için kullanılacağını söyledi.

Şimşek, Dünya Bankası ile şimdi de 2024-2028 mali yıllarını kapsayan dönemdeki mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan önemli bir programa imza atıldığına işaret ederek, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz güçlü işbirliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali işbirliği programı oluşturuldu. Dünya Bankasının ilk üç yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı Ülke İşbirliği Çerçevesi (Country Partnership Framework-CPF) Programı, Bankanın İcra Direktörleri Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdi." diye konuştu.

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