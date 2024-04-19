Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cihan Kızıltaş-05" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 11 tim görev aldı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından BTÖ'nün ülke gündeminden tamamen çıkarılması maksadıyla 19 Nisan 2024 tarihinde Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızdan oluşan 11 timin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cihan Kızıltaş-05 operasyonu icra edilmiştir. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" denildi.