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İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 08:18, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 07:32
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İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

U.K. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

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