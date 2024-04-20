7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?
7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?
Fahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma
Fahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma
Kalite düştü, fiyat arttı, vatandaş isyanda
Kalite düştü, fiyat arttı, vatandaş isyanda
AK Parti oy kaybının sebeplerini araştırıyor: Çalışmayan vekile fatura kesilecek
AK Parti oy kaybının sebeplerini araştırıyor: Çalışmayan vekile fatura kesilecek
Emekli maaşına özel çalışma yolda
Emekli maaşına özel çalışma yolda
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
20 Nisan 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
20 Nisan 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
MHRS'deki sorunların çözümü için yeni kararlar
MHRS'deki sorunların çözümü için yeni kararlar
'Güneş Enerji Tarlası' vurgunu: Binlerce kişi dolandırıldı
'Güneş Enerji Tarlası' vurgunu: Binlerce kişi dolandırıldı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!
Mardin BB Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin soruşturma
Mardin BB Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin soruşturma
Valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
Valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
IMF'den Türkiye açıklaması: Herhangi bir görüşme yapmıyoruz
IMF'den Türkiye açıklaması: Herhangi bir görüşme yapmıyoruz
AYM'de 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi sona erdi
AYM'de 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi sona erdi
Belediyede dinleme cihazları bulunduğu iddiasına inceleme
Belediyede dinleme cihazları bulunduğu iddiasına inceleme
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Türkiye'de ticari ahlakın dozu kaçtı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Türkiye'de ticari ahlakın dozu kaçtı
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
YSK'dan babasıyla aynı ismi taşıyan muhtar hakkında karar
YSK'dan babasıyla aynı ismi taşıyan muhtar hakkında karar
Ankara için fırtına uyarısı
Ankara için fırtına uyarısı
Erdoğan: İsrail ve İran farklı şeyler söylüyor
Erdoğan: İsrail ve İran farklı şeyler söylüyor
Anket açıklandı: Merkez Bankası faiz artırır mı?
Anket açıklandı: Merkez Bankası faiz artırır mı?
23 Nisan'da okullar tatil mi?
23 Nisan'da okullar tatil mi?
5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması
5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması
AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti
AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı
ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı
ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı
İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?
Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Sultanbeyli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Sultanbeyli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma

Fahiş fiyatla mücadelede şikayet mekanizması işliyor. Vatandaş, 3 farklı iletişim kanalından şikayette bulunabiliyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 08:49, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 07:38
Yazdır
Fahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" formunu doldurarak şikayetlerini bakanlığa iletebiliyor. Ticaret Bakanlığı'na ait Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak da şikayet oluşturabiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de şikayet başvuruları alınabiliyor. Şikayetler, işletmenin denetlenmesini ve fahiş fiyat tespit edilmesi halinde cezai yaptırım uygulanmasını sağlayabiliyor. Fahiş fiyat tespiti bölgedeki restoranların genel ortalama yeme-içme fiyatları dikkate alınarak hesaplanıyor. Eğer bir restoranda aynı gramaj ve içeriklere sahip bir makarna 100 TL'ye satılıyorken, şikayet edilen restoranda makarnaya 400 TL isteniyorsa bu fahiş fiyat olarak kabul ediliyor. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, hafta sonu tüm ülke çapında fahiş fiyat denetimlerini artıracaklarını belirterek, "Piyasa serbest ama başıboş değil. 'Ben istediğim fiyatı yazarım, işine gelen yer, işine gelmeyen yemez' anlayışında olan firmalar yaptırımlarla karşılaşmaya devam edecek. Vatandaşlar bu işletmelere yönelik şikayetlerini ivedilikle yapsın" açıklamasında bulundu. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük ise illerdeki zabıtaların yalnızca fiyat etiketi denetimi yapmaya yetkili olduklarını, zabıtalara da fahiş fiyat denetimi yetkisi verilmesi gerektiğini söyledi. Küçük, restoran ve kafelerde fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşların şikayetini yapmalarını istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber