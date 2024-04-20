İzmir'de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunan Batuhan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisinde bulunan yolcu P.A.G. hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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