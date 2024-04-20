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İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı

Memur ve emekli temmuz zammını heyecanla bekliyor. Milyonların maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası'nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları anketinin yayınlanmasıyla emekli ve memur zammına ilişkin önemli bir ipucu geldi. Merkez'in enflasyon tahminine göre, temmuzda emekliye yüzde 25, memura ise yüzde 20 zam yapılması bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 11:07, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:08
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İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı

Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammını iple çekiyor. Her iki grubun maaş artışını da 6 aylık enflasyon belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

EMEKLİNİN YÜZDE 15'LİK ZAMMI CEPTE

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ocakta yüzde 6.70, şubatta yüzde 4.53, martta ise yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Böylece ilk üç aylık enflasyon yüzde 15.06 oldu. 3 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 15'lik zammı garantiledi. Ancak kesin rakam nisan, mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.

MERKEZ'İN TAHMİNİ İPUCUNU VERDİ

Merkez Bankası'nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları anketi memur ve emekli zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini nisan ayı için yüzde 3.25, mayıs için yüzde 3, haziran ayı için yüzde 2.54 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Anketteki tahminlerin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25 olarak gerçekleşecek. Bu durumda temmuzda emekliye yüzde 25 oranında zam yapılacak. Memurların ise enflasyon farkı yüzde 9.11'e ulaşacak. Yüzde 10'luk temmuz zammı da bu fark ile yüzde 20.02'ye yükselecek.

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