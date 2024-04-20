Kalp piliyle yaşayan hasta doktorun çabasıyla 91 yaşında kanseri yendi

Pasinler ilçesinde ileri yaşın getirdiği kalpte yetersizlik nedeniyle kalp piliyle yaşayan ve tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan 9 çocuk babası Arslan'a, yaklaşık 2 ay önce çeşitli hastanelerde kolon kanseri teşhisi konuldu.

Karnında şişlik ve dışkı yapamama gibi şikayetleri artan Arslan, yaklaşık 2 ay önce tavsiye üzerine Erzurum Şehir Hastanesi Onkoloji Cerrahi Klinik Şefi Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'ya getirildi.

Tetkiklerde, karın bölgesindeki tümörün ince bağırsak ve karın zarına yayıldığı tespit edilen Arslan'a ameliyat önerildi.

Çocuklarının ileri yaş ve kalp gibi kronik hastalıkları nedeniyle ameliyat ettirmek istemedikleri hasta, Dr. Sakarya ve ekibi tarafından ameliyata aldı.

Ameliyatta kalın bağırsağın 3'te birinden fazlası, ince bağırsaklarının bir kısmı alınan, tümörün yayıldığı dokular karın bölgesinden temizlenen Arslan, ardından yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımda bir süre takip ve tedavisinin ardından normal servise geçen Arslan, doktorun çabasıyla ileri evre kolon kanserinden kurtuldu, yeme içmesi düzeldi.

Dr. Sakarya, AA muhabirine, 91 yaşındaki kolon kanseri tanısı alan hastanın, yemek yiyememe ve karnında şişlik şikayetiyle kendisine başvurduğunu belirterek, hastanın dışkı yapamadığını söyledi.

Tetkik ve incelemelerde Arslan'daki kanserin ilerlediğinin görüldüğünü ifade eden Sakarya, "Kalın bağırsağındaki kanserin ince bağırsağa ve karın zarına sıçradığını tespit edip ameliyat edilmesi gerektiğini belirttik ancak hasta yakınları, babalarının 91 yaşında olması, kalp pili takılı olduğundan ameliyatı kaldıramayacağını öne sürerek bu işe sıcak bakmadı. Yakınlarını ikna edip hastamızı ameliyata aldık." diye konuştu.

- "Şifa ile taburcu ediyoruz"

Sakarya, 91 yaşındaki hastanın kemoterapiyi kaldıracak durumda olmadığına işaret ederek, şunları aktardı:

"Ameliyatta kalın bağırsağın 3'te 1'ini, ince bağırsağın bir kısmı ile yayılan kanser tulumlarını cerrahi müdahaleyle giderdik. Ameliyattan son derece güzel sonuç aldık. Hastayı ameliyattan sonra bir süre yoğun bakıma, sonra normal servise aldık. Cerrahi operasyonla lokal ileri evre kolon kanserden kurtulan Arslan'ın yeme ve içmesi düzeldi, büyük abdestini de rahatça yapıyor. Şifa ile taburcu ediyoruz."

Sakarya ve ekibine teşekkür eden İhsan Arslan da ameliyatın başarılı geçtiğini, yeme ve içmesinin düzeldiğini belirterek, "Allah razı olsun doktorumuz sayesinde hayata tutunup yaşamaya devam ediyoruz. Allah izin verirse daha uzun yıllar yaşarım. Allah devletimizin, doktorların noksanlığını göstermesin. Allah doktorumun ne muradı varsa versin." dedi.

- "Senin baban benim babam diyerek bizi ikna etti"

Hastanın oğlu Abdurrahim Arslan ise babasını çok doktora götürdüklerini ancak yaşı ve kronik hastalıkları nedeniyle ameliyat ettirmediklerini anlattı.

Tavsiye üzerine babasını Dr. Sakarya'ya getirdiğini söyleyen Arslan, "Doktorumuz ameliyat önerdiğinde çok korktuk ve sıcak bakmadık çünkü babamız yaşlıydı ameliyatı kaldıramazdı. Hocamız bize kızdı ve 'Senin baban benim babam, bu hastayı Allah'ın izniyle ameliyatla iyileştirip sağ salim evine göndereceğim.' diyerek bizi ikna etti. Ameliyat başarılı geçtik. Sonuç güzel. Taburcu olup eve gideceğimiz için çok mutluyuz. Babamın kanser gibi bir sorunu kalmadı." ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de üstün teknolojiye sahip şehir hastanesinin, tecrübeli hekim kadrosuyla Türkiye'nin en iyi hizmet veren hastaneleri arasında sınıflandırıldığını kaydederek, ameliyatı yapan doktora teşekkür etti, hastaya geçmiş olsun dileğinde bulundu.