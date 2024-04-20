Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM parti yöneticilerinin Diyarbakır Sur'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 12:32, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." dedi.