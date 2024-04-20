Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." dedi.

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