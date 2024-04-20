Ankara-Kahire hattında kritik temas
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ankara-Kahire normalleşme süreci kapsamında Türkiye'ye geldi. Şukri, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 12:53, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik.
Yardımların Refah sınır kapısından ulaşması için yoğun çalışıyoruz."