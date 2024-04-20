Bakan Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa davet edilen şehit ve gazi çocukları ile yakından ilgilenen Bakan Güler, her biriyle tek tek sohbet etti.

Şehit ve gazilerin emaneti çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Güler, "Bundan bir asır önce ülkemizin bir kısmı işgal edilmişti. Ama kahraman atalarımız, bu zor zamanlarda Milli Mücadele'yi başlattı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu. İşte sizler için özel bir gün olan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açıldığı gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere atalarımız, Meclis vasıtasıyla yürüttükleri Milli Mücadele sayesinde, vatanımızı işgalden kurtarıp Cumhuriyetimizi kurdular." ifadesini kullandı.

Ülkede bugün özgürce yaşanıyorsa bunda en büyük payın, şehit ve gazilere ait olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bizler de onların emaneti olan aziz vatanımızı korumak ve kollamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.Sizler de geçmişi zaferlerle dolu şanlı tarihimizi çok iyi bilmeli, ileride ülkemize hizmet edebilmek için kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Çünkü sizler, tarihte olduğu gibi bugün de vatan topraklarını korumak ve savunmak için cesaretle ve fedakarca görevini yaparken şehit ve gazi olan kahramanlarımızın evlatlarısınız. Şehit ve gazilerimizin en kutsal emaneti ve canımızdan bir parça olan sizleri çok seviyoruz. Kocaman yüreğinizle, bugünün çocukları yarının büyükleri olarak geleceğimizin teminatı, asil milletimizin en güzide bireylerisiniz.

Devletimiz, siz değerli çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak, iyi şartlarda eğitim almanızı sağlamak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Çünkü sizler, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizsiniz. Bakanlık olarak daima yanınızdayız. Sizlere ve değerli ailelerinize her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Biz, büyük bir aileyiz. Sevinçte ve kederde bir ve beraberiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, siz değerli evlatlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Kabulde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da hazır bulundu.