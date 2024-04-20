Erdal Beşikçioğlu'ndan borç açıklaması: Şanslıyız

31 Mart'ta Etimesgut'ta CHP'den belediye başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay"ına katıldı.

Toplantı öncesi konuşan Beşikçioğlu, "Söylenecek bir şey yok. Enver Bey bize belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim etti. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" dedi.