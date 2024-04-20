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Burdur'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 14:08, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:46
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Burdur'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Mehmet Selim Tüzün (43) idaresindeki 03 FZ 096 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Sarıdere mevkisinde Volkan B'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 34 CYN 069 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Tüzün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otobüsün sürücüsü jandarma karakoluna götürüldü.

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