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Konutta kazandıran ve kaybettiren şehirler!

Son yıllarda enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan gayrimenkul yatırımı, yüksek kredi faizleri ile birlikte bu özelliğini kaybetmeye başladı. Mart verilerine göre ülke genelinde birçok şehirde yıllık bazda konut fiyat artışları, TÜFE'nin altında kalarak, reel anlamda alıcılarına kaybettirdi. Artık ağırlıklı olarak oturum amaçlı konut alınırken; işte TÜFE'ye karşı kazandıran ve kaybettiren şehirler

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 14:48, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:37
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Konutta kazandıran ve kaybettiren şehirler!

Türkiye'de son dönemde yüksek seyreden enflasyona karşı gayrimenkul de bir korunma aracı olarak öne çıktı. Vatandaşlar, birikimlerinin enflasyon karşısında erimemesi için konut alımına da yöneldi. TÜİK tarafından son olarak açıklanan mart ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞA RAĞBET YOK

Mart ayında konut satışları ise 105 bin 394 adet olarak gerçekleşti. Toplam satışlar aylık ortalamalara yakın seyrederken, kredili satışlarda yüksek faiz sebebiyle düşük seyir devam etti. Geçen ay sadece 12 bin 880 konut kredi kullanılarak alındı. Peşin gerçekleşen satışların çoğunda, altın ve dövizini bozduranların alımının etkili olduğu belirtiliyor.

ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 57

Gayrimenkul platformu Endeksa'nın verilerine göre, mart ayı itibarıyla Türkiye'de son bir yıllık süreçte konut fiyatları ortalama %57 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 111 TL olarak hesaplandı. Konut fiyatları her şehirde farklı oranlarda yükselirken; bir yıllık enflasyonla kıyaslandığında, TÜFE rakamını geçen şehirler olduğu gibi geride kalanlar da oldu.

REEL OLARAK KAZANDIRAN ŞEHİRLER

Yüzde 68,50 olarak açıklanan TÜFE rakamının üzerinde değer artışları yaşanan ve reel olarak alıcısına kazandıran başlıca şehirler ve yıllık değer artış oranları şöyle sıralandı:

-Hatay; Yüzde 84

-Ordu; Yüzde 79

-Muğla; Yüzde 78

-Eskişehir; Yüzde 75

-Elazığ; Yüzde 75

-Ankara; Yüzde 70

-Sakarya; Yüzde 70

-Aydın; Yüzde 69

REEL OLARAK KAYBETTİREN ŞEHİRLER

Değer artışları yıllık TÜFE'nin altında kalan başlıca şehirler ise şu şekilde sıralandı:

-Kocaeli; Yüzde 60

-Yalova; Yüzde 59

-Samsun; Yüzde 58

-Şanlıurfa; Yüzde 57

-Gaziantep; Yüzde 57

-İstanbul; Yüzde 56

-İzmir; Yüzde 56

-Kayseri; Yüzde 56

-Çanakkale; Yüzde 54

-Mersin; Yüzde 52

-Bursa; Yüzde 50

-Diyarbakır; Yüzde 50

-Antalya; Yüzde 46

-Adana; Yüzde 36

OTURUM AMAÇLI SATIŞLAR FAZLA

Sektör analistleri, "Konut son aylarda yatırım aracı olmaktan uzaklaştı. Yüksek seyreden kredi faizleri de bunda etkili oluyor. Şu anda konut alımlarının büyük çoğunluğunun, kullanım amacıyla gerçekleşen işlemler olduğu görülüyor. Kredi talebi diplerde olduğu için, gerçekleşen alımlarda hane halkı birikimleri devreye giriyor. Altın ve döviz satıp konuta yönelenler var. Bununla birlikte son iki yıllık süreçte hızla yükselen fiyatlar sebebiyle ihtiyaçları olan konutu alamayanlar da, fiyatların yatay-aşağı seyrettiği bu dönemde bir şekilde alıma yönelmeye çalışıyor" görüşünü dile getiriyor.

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