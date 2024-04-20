Market sahibinden hayat kurtaran müdahale

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında bir markette yaşandı. Mobilya işi ile uğraşan Deniz Ceylan ağrı kesici hap kullanmak için yan komşusu olan Halil İbrahim Çatan'ın işlettiği markete geldi.

Marketten su alan Ceylan, burada ağrı kesici hapı yuttuğu sırada, hapın boğazına kaçması nedeniyle nefes almakta zorluk yaşadı

Durumu fark eden market sahibi Halil İbrahim Çatan, Ceylan'a müdahalede bulundu. Ceylan'a, Heimlich manevrasını uygulayan Çatan, hapı yutmasına yardımcı oldu ve nefes almasını sağladı.

"O an gerçekten başka bir andı"

Yaşananları anlatan Deniz Ceylan, "Dükkandayım. Ağrı kesici bir ilaç vardı. Onu kullanmam lazımdı. Onun için su almaya markete geldim. Markete geldiğimde kasanın yanına gelip, suyu ilaçla birlikte içtim. Suyu içerken sanırsam ilaç biraz hızlı gitti ve nefes borum tıkandı. Yüzde 10 belki nefes alıyordum ve nabzım da yükseldi. Kimi gördüysem onun yanına gittim ve yardım istedim. Sağ olsun daha önce heimlich manevrası eğitimini almış olan esnaf komşumuz Halil abi sayesinde belki bu röportajı verebiliyorum. O an gerçekten başka bir andı. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Bir ünlü patates yüzünden gitti, bende ilaç yüzünden gidecektim. Ama esnaf komşumuz sayesinde kurtuldum diyebilirim. Bir hayat kurtardı. Heimlich manevrasının herkesin bilmesinde fayda var. Bende yaşadığım olaydan dolayı heimlich manevrası eğitimi almaya karar verdim. Komşumuz o an o eğitimi bilmemiş olsa yere yığılacaktım ya da tamamen nefessiz kalacaktım" dedi.

"Çocuk ölebilirdi"

Bir dönem güvenlik kursuna gittiğini, burada ilkyardım eğitimi aldığını söyleyen market sahibi Halil İbrahim Çatan ise, "Bizim toptancı gelmişti. Bende eşyaları düzeltiyordum. Bizim yan taraftaki komşu geldi, su aldı ve yan tarafa geçti. Bir tane ağrı kesici hap içti. Bir baktım nefes alamıyor. Boğulacak gibi oldu. Yanıma geldi. Benim aklıma hemen Heimlich manevrası geldi ve onu yaptım. Biraz kendine geldi. Tekrar heimlich manevrası yaptım. Sonra kendine geldi. Heimlich manevrasını silahlı güvenlik sertifikası aldığımda öğrenmiştim. Güvenlik kursunda öğrenmiştim. Çok önemli bir manevra. Eğer onu bilmeseydim Allah korusun belki çocuk ölebilirdi. Çünkü sesi çıkmıyor, gözleri şişmişti. Birden kendinden geçti" diye konuştu.